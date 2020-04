Sanremo, negli asili comunali internet collega a distanza tate e bambini

Sanremo. Come fare per non disperdere quel tempo prezioso impegnato per instaurare una relazione di fiducia e di affetto tra i piccolissimi utenti degli asili nido comunali e le loro tate? La risposta, in tempi di emergenza coronavirus, arriva ancora una volta dal web. E’ così che i nidi a gestione diretta del Comune, l’Arcobaleno e il Raggio di Sole, così come quelli a gestione convenzionata La Cicogna, La Nuvola e Villa Peppina, si sono convertite a internet per dare il buongiorno e la buonanotte ai loro “baby alunni”.

I progetti, approvati dalla giunta comunale sulla base delle proposte pervenute all’assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri, prevedono una sostanziale continuità dei servizi offerti in tempi normali ma trasformati in formato digitale. Si parte dal buongiorno in videoconferenza con le famiglie, a laboratori video, passando per il racconto delle fiabe via etere, ai giochi interattivi, a momenti di condivisione durante l’ora della pappa. Per terminare con la buonanotte di fine giornata. Un servizio reso a 360°, volto a rafforzare le relazioni per “esorcizzare” il senso si abbandono.

Questo tipo di progetti, partiti inizialmente nelle sole strutture a gestione diretta di Palazzo Bellevue, sono stati ampliati anche ai nidi condotti dalle cooperative. «Non potevamo accettare che ci fossero bambini di serie A e B, commenta l’assessore Pireri. Per questo nei giorni scorsi siamo andati a sanare, con un’ulteriore delibera della giunta, una situazione che in partenza si era resa possibile solo per i centri gestiti direttamente dalle educatrici del Comune».