Sanremo, Luigi Garlando ospite alla conferenza della scuola secondaria di primo grado di Coldirodi

Sanremo. Continua con successo la serie di conferenze alla scuola secondaria di primo grado di Coldirodi.

Come ogni primavera, anche quest’anno gli studenti di Coldirodi (I.C. Sanremo Ponente) incontrano autori di libri per ragazzi nell’ambito del progetto Coldilibri. E se non è possibile riunirsi nella biblioteca scolastica, ci si incontra in videolezione! È ormai un mese che i ragazzi di Coldirodi considerano Google Meet la loro aula scolastica, e oggi hanno ricevuto la visita di Luigi Garlando.

Scrittore prolifico e di successo, giornalista sportivo e appassionato di studi danteschi, Luigi Garlando ha saputo conversare con i ragazzi con simpatia e disponibilità, annullando le distanze e portando gli allievi a riflettere su tematiche importanti quali il razzismo, la legalità, l’impegno nello studio e nel lavoro. E poiché “chi si diverte non perde mai”, gli insegnanti lo ringraziano per aver offerto questo momento di svago e riflessione.

