Sanremo, la segnalazione di un lettore: «Urla e partite in piazza San Costanzo. Le regole non valgono nella Pigna?»

Sanremo. Una lettrice che risiede nella Pigna di Sanremo ci scrive, mantenendo l’anonimato, per far sapere cosa succede nella sua zona nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

«Desideriamo portare a conoscenza chi di dovere, una situazione che purtroppo si protrae dall’inizio dell’emergenza Covid-19, che tutti stiamo pesantemente patendo con le gravi restrizioni che limitano fortemente le nostre libertà.

Siamo ben consci, evidentemente, che le giuste regole debbano essere rispettate da tutti, per la salvaguardia della salute comune. Tutto ciò che stiamo vivendo ci rende ben poco propensi ad accettare che taluni possano impunemente trasgredire a tutto ciò cui la stragrande maggioranza di noi, con estremo senso di responsabilità, si attiene.

Abbiamo già provveduto a lamentare la mancanza di rispetto che viviamo ogni giorno, soprattutto nelle ore serali e notturne, da parte di un folto gruppo di persone, non ragazzini, in totale disobbedienza, occupa la piazza di San Costanzo per organizzare partite di pallone e per disturbare con urla e schiamazzi continui senza sottovalutare che nelle ore notturne le pallonate contro la facciata della Chiesa di San Costanzo producono un effetto eco. Alle nostre prime richieste di rispettare la comunità, taluni, sono stati aggrediti verbalmente e minacciati pesantemente.

Esasperati da tale situazione ci siamo rivolti, più volte, alle forze dell’ordine per salvaguardare i nostri diritti di cittadini chiamando il 112. Purtroppo le nostre quotidiane richieste non hanno sortito alcun effetto in quanto le pattuglie di controllo sono ben visibili al loro arrivo e puntualmente la piazza si svuota per essere rioccupata poco dopo deridendo gli agenti.

Dietro consiglio delle stesse forze dell’ordine, abbiamo provveduto a raccogliere diverse firme degli abitanti di zona, al fine di procedere ad un esposto presso il commissariato. Tutto ciò non è servito a nulla e ogni sera continuiamo ad essere obbligati a rinunciare alla nostra quiete e al sonno. Ci piacerebbe capire se questo problema avvenisse in una piazza del centro o sotto le finestre di chi ha compiti amministrativi della città, sarebbe sopportato o invece risolto.

Riteniamo che si debba intervenire per ripristinare l’ordine e soprattutto proteggere i cittadini dalle minacce, salvaguardando la nostra serenità già messa a dura prova. Ci auguriamo che tale accorato appello possa trovare le giuste soluzioni. La ringraziamo per lo spazio che vorrà concederci» – fa sapere.