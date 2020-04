Sanremo, la Lega chiede l’obbligo di portare le mascherine: la proposta del capogruppo Ventimiglia

Sanremo. Obbligo di portare le mascherine. É questa la proposta del capogruppo della Lega a Sanremo Daniele Ventimiglia:

«Ieri abbiamo fatto una riunione con il sindaco Alberto Biancheri nella quale come partito ho chiesto esplicitamente di esortare il signor prefetto nell’aumentare i controlli sul nostro territorio, perché è sotto gli occhi di tutti noi che c’è ancora troppa gente in giro.

Questo è dovuto ad un’azione disordinata del Governo Conte che ha generato confusione con decreti si e decreti no, circolari e chiarimenti, passeggiate con bambini si e subito dopo no. Ma questa è un’altra storia. Ringrazio quindi il Sindaco perché immediatamente dopo ha contattato le autorità preposte ottenendo l’impegno per un maggior controllo del territorio per limitare l’espandersi di questa pandemia Covid-19.

Ma vorrei sopratutto in oggi sollecitare il Sindaco ad intervenire tempestivamente con un ordinanza ad hoc, per obbligare tutti i dimoranti della nostra città ad indossare la mascherina di protezione come ulteriore precauzione al fine di ridurre al minimo il contagio da coronavirus e poter quindi ripartire prima con la nostra vita».