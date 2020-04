Sanremo, ipotesi drive-in estivo a Pian di Poma o San Romolo: e se il cinema tornasse ai tempi di Grease

Sanremo. Sarà difficile vedere delle giovani cameriere sfrecciare con i pattini a rotelle da un’automobile a un’altra per servire qualcosa di fresco come accadeva nell’America degli anni ’50, ma non dovrebbe essere impossibile allestire a Pian di Poma, o meglio ancora a Sanromolo, la proiezione di film su maxischermo in stile “drive-in”. L’idea, non a caso, è da alcuni giorni al vaglio dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, quest’ultimo alle prese con lo smontaggio e il riassemblamento del calendario manifestazioni estive, interamente da rivedere e adeguare a questi tempi di pandemia.

Dopo Imperia, dove la discussione ha preso una piega pubblica e alcuni imprenditori del settore si sono già fatti avanti con ipotesi concrete, anche nella Città dei Fiori si sta pensando alla possibilità di realizzare eventi del genere, nei quali ciascuno, con il proprio mezzo, potrebbe tornare reimmergersi nell’atmosfera del cinema all’aperto e in totale sicurezza, grazie alla protezione fornita dalle carene dei veicoli. Un’interlocuzione indirizzata a capire la fattibilità tecnica e i costi dell’iniziativa sarebbe stata avviata con il patron dell’Ariston Walter Vacchino che ha in casa la strumentazione tecnica per la buona riuscita manifestazioni simili.

L’idea per ora è e rimane solo un’idea, anche perché non è facile comprendere quale potrebbe essere la reazione di turisti e cittadini nei mesi caldi che li attendono. Se è vero che la morsa del Covid-19 dovrebbe andare ad allentarsi, le misure di distanziamento sociale sicuramente rimarranno in essere per tutta la bella stagione. Arrivare in auto nella piana di Pian di Poma, tuttavia, non sarebbe poi così difficile, visto che lo spiazzo si presta per occasioni in stile drive-in. E’ anche vero, però, che non tutti hanno una decappottabile a disposizione e passare un paio di ore chiusi in macchina in piena estate potrebbe distinguersi per essere un’esperienza tutt’altro che da ripetere.

“Si sono fatti avanti più soggetti e stiamo valutando le location di Piano di poma e San Romolo, spiega Sindoni. Non solo per cinema ma persino per eventi anche per i più piccoli. Aspetto di vedere le regole del gioco della fase 3 per provare a rendere l’ipotesi concretizzabile”.