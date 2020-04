Sanremo, il sindaco Biancheri: «Riaprono ciclabile, cimiteri comunali e mercati ambulanti dell’alimentare»

Sanremo. In relazione al Dpcm del 26 aprile 2020 e a seguito dell’ordinanza regionale 22/2020 del 26 aprile con la quale il Presidente della Regione Liguria ha autorizzato alcune attività, il sindaco Alberto Biancheri, sentiti gli assessori comunali e i dirigenti dei vari settori comunali, ha disposto:

– la riapertura al transito della pista ciclopedonale, dalle 6 alle 22, per consentire attività motorie all’aria aperta come la corsa, la bicicletta o le passeggiate, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione

– la riapertura dei cimiteri comunali, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione

Con specifica ordinanza, inoltre, si è decisa la riapertura nei mercati ambulanti e rionali dei banchi di soli generi alimentari, con l’obbligo di distanziamento tra i banchi e di utilizzo di guanti e mascherine per gli esercenti. I mercati ambulanti e rionali che riapriranno per i soli banchi di generi alimentari sono quelli di San Martino, Foce, mercatino sulla ciclabile fronte Morgana e quello abitualmente sito in piazza Eroi Sanremesi che verrà spostato in piazza Muccioli.

Si ricorda che, con precedenti ordinanze sindacali, si è disposto l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale:

– in tutti i locali al chiuso accessibili al pubblico

– sui mezzi di trasporto pubblico

Si ricorda inoltre l’obbligo di mantenere le distanze interpersonali e l’assoluto divieto di assembramenti.

«Andiamo a recepire l’ordinanza regionale di ieri, adeguandola al territorio sanremese. Devo tuttavia constatare che l’ordinanza del presidente Toti, in contrasto con il Dpcm del Presidente del Consiglio sulle tempistiche, ha creato molta confusione, e auspico una maggiore univocità nelle direttive, anche perché la situazione sanitaria continua a richiedere grande attenzione. Faccio appello al senso di responsabilità dei miei concittadini – dichiara il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – affinché le nuove attività consentite siano sempre svolte con grande

disciplina e nel pieno rispetto delle norme comportamentali previste».