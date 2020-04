Sanremo, il messaggio pasquale dell’Orchestra Sinfonica

Sanremo. Come tutti nel nostro stupendo paese anche la Sinfonica di Sanremo sta vivendo e sta affrontando un momento tra i più difficili che la storia recente ricordi. «Questa emergenza che sembra condizionare il normale fluire della vita ci costringe e ci aiuta a comprendere il valore della solidarietà e del bene collettivo, unico modo per riempire di significato il momento terribile che stiamo affrontando. Ed è anche per questo che la nostra orchestra vuole rivolgersi con fiducia ai nostri abbonati, sostenitori e amici e a tutti coloro che in modi diversi contribuiscono alla vita della nostra gloriosa istituzione» – dice l’Orchestra Sinfonica alla vigilia di Pasqua.

«Certo che non avremmo mai pensato potessimo vivere i nostri 115 anni di vita in questa situazione ma non ci fermeremo e troveremo anzi la forza per riprendere il nostro cammino insieme a tutti voi che avete sempre dimostrato di apprezzare la Sinfonica di Sanremo come componente preziosa della vita stessa della nostra bella città. Da anni ci siamo impegnati a pensare ed eseguire musica per tutti e non solo per chi ci segue regolarmente ma anche per coloro che ancora devono scoprire la magia della musica e del valore che può veramente contribuire a cambiare le nostre vite, che siano ragazzi piccoli o grandi alunni delle scuole e dei loro familiari, associazioni benefiche e non, ma anche a tutti coloro che vivono in paesi dell’entroterra nella nostra Provincia e Regione che essendo distanti non hanno la possibilità di beneficiare di offerte musicali permanenti.

In questo modo abbiamo dimostrato quale immenso contributo riesce a donare la musica e come può essere strumento di costruzione di un migliore tessuto sociale sano fondato sull’ascolto dell’altro e nel principio della solidarietà. La nostra orchestra oggi è chiusa come ogni altra orchestra, teatro o altra istituzione che lavora nell’ambito dello spettacolo ed è per questo che vogliamo dichiarare a tutti che quando ci sarà permesso di riprendere saremo pronti per offrirvi al meglio tutta la nostra professionalità musicale e organizzativa. Alcune iniziative interrotte in questi mesi saranno riproposte quest’anno o nel 2021 in modo che potrete ascoltare e applaudire la nostra meravigliosa compagine orchestrale ed i solisti e direttori ospiti che erano programmati in queste settimane.

Il nostro Direttore Artistico è in costante contatto con tutti questi artisti e sta anche costruendo nuovi appuntamenti in modo che alla ripresa saremo prontissimi nell’esecuzione dei nostri brani musicali. Chiediamo a tutti coloro che ci amano di starci vicino e noi in cambio del vostro affetto vi assicuriamo che non vi deluderemo. Voi siete il nostro capitale umano! Arrivederci a presto per tornare a vivere insieme le emozioni di chi ascolta ed esegue la musica dal vivo». E’ il messaggio pasquale dell’Orchestra Sinfonica.