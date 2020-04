Sanremo. L’emergenza coronavirus non ferma gli interventi sul verde pubblico cittadino. A Sanremo, gli operai della cooperativa “Il Cammino”, sotto le attente indicazioni dell’agronomo Roberto Garzoglio, stanno ultimando un importante lavoro di potatura in via Padre Semeria: in particolare, sono state ripristinate le condizioni di sicurezza dei pini che manifestavano standard precari.

«Gli alberi squilibrati e con chiome a rischio sono stati oggetto di interventi specialistici da me diretti al fine di garantire sicurezza nel viale, oltre ad “allungare” la vita degli esemplari con criticità evidenti», spiega Garzoglio.

Alcuni pini sono stati abbattuti per motivi di sicurezza, ma verranno sostituiti con un numero superiore di Quercus ilex (lecci).