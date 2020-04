Sanremo, gli auguri di Pasqua di Sergio Tommasini

Sanremo. «Un augurio di buona Pasqua a tutti. E’ una Pasqua particolare, il 2020 è un anno bisestile che ci sta mettendo a dura prova con un virus di cui forse non conosciamo ancora tutte le peculiarità. Un ricordo va a chi non ce l’ha fatta. Una preghiera va a coloro che stanno lottando e un ricordo va a coloro che in prima linea stanno lottando con noi e ci danno una speranza». E’ il messaggio di Sergio Tommasini, capogruppo in consiglio comunale di Liguria Popolare, alla vigilia di Pasqua.

«Oggi abbiamo due obiettivi: il primo è di seguire le regole e cioè restare a casa, perché le curve di questo contagio insegnano che stando a casa non andiamo a rischiare di vanificare lo sforzo fatto fino ad oggi; il secondo obiettivo è quello di ripartire tutti uniti. La caparbietà, l’inventiva, la fantasia, il sacrificio che ha sempre contraddistinto noi italiani sarà l’elemento e gli elementi che ci porteranno uniti a ripartire tutti insieme» – sottolinea.

«Auguro una buona Pasqua a tutti. Proviamo con un abbraccio virtuale ad abbracciarci tutti perché solo uniti e con l’obiettivo comune di ripartire e lasciarci nel passato questo momento particolare, ci dà la speranza di vivere meglio quello che abbiamo oggi e di apprezzarlo» - dice.