Sanremo, fine del lockdown totale. I negozi si preparano alla ripartenza intanto aumentano le persone in giro

Sanremo. Tante persone (forse troppe) in giro per le vie del centro e relativamente poche attività aperte tra quelle per le quali oggi finiva il lockdown. Cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento per bambini oggi avrebbero potuto tirare nuovamente su la serranda, ma non tutti l’hanno fatto. Soprattutto tra le librerie, probabilmente con il personale colto impreparato dalle disposizioni del premier Conte, tanto da dover far le pulizie dell’attività all’ultimo minuto, in tempi da record.

Fatto sta che comunque, a quanto è stato osservato da noi stamane (vedi video), molti hanno approfittato delle riaperture previste per aver una scusa per uscire di casa, complice anche una stupenda giornata di sole. Probabilmente c’è chi ha pensato che, una volta fermato dalle forze dell’ordine, avrebbe potuto addurre la motivazione (non sempre veritiera) dell’uscita per l’acquisto di un libro, delle penne o del vestito per il nipotino appena nato. Giustificazione quest’ultima che suona un po’ strana, dal momento che i titolari dei negozi per l’infanzia da noi interpellati lamentato più o meno tutti un’assenza quasi totale di clienti nella prima mattinata di riapertura.

Oggi era anche il primo giorno di entrata in vigore dell’ordinanza del sindaco Biancheri che obbliga a portare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. Qualche problemino si è registrato, con commercianti che si sono attrezzati per servire i clienti all’esterno dell’attività.