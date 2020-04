Sanremo. E’ lutto a Sanremo per la morte di Luciano Mantica, 62 anni, conosciutissimo nell’ambito sportivo per essere stato grande supporter della Sanremese. A darne l’annuncio è stato l’ex giocatore Enrico Vella (nella foto insieme a Mantica).

Muratore di professione, Luciano Mantica è stato anche addetto al campo per i bianco-azzurri. Ultimamente svolgeva anche la mansione di caddie al campo di golf.

Una settimana fa, Mantica è stato colto da infarto. Trasportato in ospedale è risultato positivo al Covid-19. Si è spento questa mattina, lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio.