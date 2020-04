Sanremo. «Anche se sono momenti di difficoltà abbiamo avuto un pensiero per il personale sanitario che combatte in prima linea, sto portando panini per loro».

A parlare è Marzio Garibaldi, titolare del “MarzioBistrot”, che in questi giorni sta rifornendo (secondo la propria capacità) di cibo il personale dell’ospedale Borea.

Il plesso, riconvertito recentemente a centro provinciale dedicato unicamente alla cura del Covid-19, vede medici, infermieri ed operatori sanitari in trincea per arginare il contagio.