Sanremo, colto da malore in campagna: morto un uomo

Sanremo. Mobilitazione di soccorsi per un uomo di 87 anni colto da un malore mentre si trovava in campagna di San Romolo, in strada Mulattiera. A lanciare l’allarme è stato un vicino. L’anziano è stato raggiunto dal personale sanitario del 118 e da una squadra dei Vigili del fuoco. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: con ogni probabilità a stroncarlo è stato un infarto.