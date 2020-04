Sanremo, a Casa Serena arriva una termocamera scanner per prevenire contagi da Covid-19

Sanremo. Prevenire è sempre meglio che curare e quando si tratta di case di riposo non si può sottovalutare nulla. E’ per questo motivo che per ridurre al minimo i rischi di un possibile contagio da Covid-19, l’amministrazione comunale ha deciso, nei giorni scorsi, di acquistare una termocamera scanner di cui dotare gli operatori di Casa Serena.

Il dispositivo, in grado di leggere la temperatura corporea a distanza, sarà presto in funzione presso la casa di riposo municipale e servirà per monitorare entrata e uscita del personale dipendente o impiegato all’interno dell’edificio. Stando alle ultime informazioni, l’ospizio di Poggio risulta ancora essere a zero casi ufficiali di pazienti risultati positivi. Un dato incoraggiante visto le grandi difficoltà che hanno afflitto altre strutture protette imperiesi.

Nella Città dei Fiori, dove l’attenzione rimane alta, solo al Don Orione si sono registrati alcuni casi positivi al tampone, per fortuna contenuti grazie al pronto intervento dei sanitari che, distaccando i contagiati dal resto degli utenti, sono riusciti a limitare i rischi dovuti alla possibile diffusione del virus.