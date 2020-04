Sanremo, Casa Borea non sarà centro per anziani malati di Covid-19. Asl1 si rivolge ad Albenga

Sanremo. Addio all’ipotesi che Casa Borea quale centro provinciale per il ricovero degli anziani positivi al coronavirus, ospiti di strutture residenziali protette e dimessi dagli ospedali. L’ospizio matuziano di via Borea è stato definitivamente scartato dalla Regione Liguria dopo che il suo presidente, Vincenzo Di Michele, aveva segnalato pubblicamente l’inopportunità di obbligare i propri utenti al trasferimento in altra struttura matuziana.

L’altirnativa individuata dall’Asl1 imperiese è la clinica San Michele di Albenga, gestita da Enne Srl, che, dal 4 aprile, metterà a disposizione dell’Asl 1, un piano dello stabile con 24 posti letto per prestazioni di media intensità di riabilitazione motoria e respiratoria in favore di pazienti affetti da Covid-19. In tale struttura, saranno garantite l’assistenza medica e infermieristica, la fornitura dei farmaci e dei presidi sanitari oltre ai necessari trasporti da e per l’ospedale di Sanremo.

“E’ una soluzione che abbiamo adottato per rispondere alle necessità assistenziali dei pazienti in post dimissione e per una migliore gestione dell’offerta ospedaliera in favore dei pazienti che necessitano di un ricovero da contagio Covid-19 – afferma la direzione aziendale -. Asl 1 prosegue nella ricerca di una soluzione a livello provinciale che ad oggi non si è potuta ancora concretizzare. La San Michele di Albenga è la prima struttura che ha accolto la nostra richiesta”.

“Ringraziamo i gestori per la disponibilità e la collaborazione dimostrata”