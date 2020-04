Sanremo, campo sportivo polivalente “San Francesco” e bocciodromo “San Martino”: gli avvisi per affidamento di gestione

Sanremo. Sono disponibili sul sito del Comune di Sanremo, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, gli avvisi pubblicati dal Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione relativi all’acquisizione della manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione del:

- campo sportivo polivalente “San Francesco” sito a Sanremo in via S. Francesco snc, impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica, per anni 3, rinnovabili eventualmente per un ulteriore periodo di anni 3

- bocciodromo “San Martino” sito a Sanremo in via Vesco snc , impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica, per anni 3, rinnovabili eventualmente per un ulteriore periodo di anni 3.