Sanremo. Ci scrive (allegando delle foto esplicite) Sandra, una nostra lettrice che vive nel centro storico: «Abito nella parte alta della Pigna. In questi giorni di massima allerta dove si parla tanto del igiene, non riesco a capire come la nettezza urbana possa essere latitante in questa zona.

Camminando per i carruggi è uno slalom continuo tra escrementi di cani, colombe, mozziconi e sputi. Ma come è possibile? Quando i media ci tartassano di informazioni sul da farsi.

Ora io mi chiedo, cosa fanno i spazzini quando vengono da queste parti? E noi cittadini che paghiamo le tasse a chi ci dobbiamo rivolgere per avere questo servizio?

C’è da dire che ho scritto in Comune tramite mail con tanto di foto in allegato, ma neanche a dirlo: silenzio totale».