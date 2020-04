Sanremo, bilancio di previsione al centro del prossimo consiglio comunale telematico

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria pubblica (in modalità telematica) per il giorno giovedì 7 maggio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali della seduta precedente del 3.03.2020, DAL N.1 AL N.11

2) Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi-servizio ragioneria. Bilancio di previsione del Comune di Sanremo e documento unico di programmazione 2020 2021 2022. Approvazione. Si propone immediatamente eseguibile) Prop. n. 16/2020. Ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, la seduta si

svolgerà secondo modalità di video conferenza, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 5 del 2.04.2020.

La seduta sarà visibile in diretta streaming sul sito internet del Comune di Sanremo all’indirizzo: http://www.comunedisanremo.it/ cliccare sulla prima barra menù il pulsante “In Evidenza” e successivamente “Streaming Consiglio Comunale”.