Sanremo, avevano droga e coltello a serramanico di 25 cm in auto: denunciati dai carabinieri

Sanremo. Questa mattina, durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio finalizzato al rispetto dei divieti imposti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, una pattuglia della stazione carabinieri di Sanremo ha denunciato due uomini, uno straniero e un italiano residenti a Ventimiglia, fermati in via Galilei a bordo di un’auto.

I due, oltre a non possedere alcuna autocertificazione, non hanno saputo fornire valide giustificazioni circa il loro allontanamento dal comune di residenza, motivo per cui sono stati sanzionati in via amministrativa, come previsto dalla vigente normativa.

L’atteggiamento assunto dai due nelle fasi del controllo ha fatto insospettire i carabinieri che, approfondendo gli accertamenti con la perquisizione del veicolo, hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 25 cm ed un involucro contenente circa 2 gr. di cocaina.

I due soggetti sono stati quindi deferiti in stato di libertà per porto illecito dell’arma bianca nonché segnalati alla Prefettura di Imperia quali assuntori di sostanze stupefacenti.