Sanremo, assegnati all’impresa Limonta i lavori per rifacimento di campetti “Grammatica” e “Pian dei Cavalieri”

Sanremo. L’ufficio Lavori Pubblici del Comune ha provveduto all’assegnazione dei lavori per il rifacimento dei campi in erba sintetica dei campetti Grammatica e Pian dei Cavalieri. Ad aggiudicarsi i lavori, per un importo complessivo di 250 mila euro, l’impresa Limonta con il 21% di ribasso.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo sport, Alessandro Sindoni: «Un intervento che ho seguito e supportato con il consigliere Giuseppe Faraldi e, nel corso della precedente amministrazione Biancheri, con l’assessore allo sport Eugenio Nocita. Essere oggi assessore allo sport e vedere volgere alla conclusione tutto questo lavoro è per me motivo di orgoglio».

«Un investimento fatto con la precedente amministrazione – spiega il consigliere Giuseppe Faraldi – e che ora, con l’affidamento, entra nella fase finale. Sono contento perché consentirà la riqualificazione di due campi da gioco molto utilizzati e che da lungo tempo necessitavano di un intervento così importante».