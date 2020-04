Sanremo, aiuti all’ospedale Borea anche dalla massoneria

Sanremo. Arriva anche dalla massoneria matuziana un aiuto concreto per medici e infermieri in servizio in “trincea” all’ospedale Borea, da diversi giorni riconvertito a struttura interamente dedicata alla cura del Covid-19.

Per l’esattezza la locale sezione della loggia il Grande Oriente D’Italia, che nella Città dei Fiori è intitolata a Pietro Donato, ha contribuito donando un bancale di acqua minerale che è stato consegnato dirattamente in ospedale.