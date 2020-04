Sanremo, addio a Carlo Barbruni. Ex calciatore e storico panettiere di piazza Bresca

Sanremo. Addio a Carlo Barbruni, storico panettiere dell’omonimo punto vendita di piazza Bresca ed ex calciatore della Sanremese. Classe 1934, era stato in passato anche presidente e dirigente della Carlin’s Boys. Proprietario della panetteria più rinomata del quartiere della movida, famosa per la sua focaccia tipica, Barbruni aveva ricoperti l’incarico di presidente dell’associazione dei panificatori.

Tifossissimo della Juve, Carlo lascia un immenso vuoto in tutta la città e nella vita dei figli Gian Carlo e Sandra (che continuano a portare avanti l’attività), della moglie Rosa, del genero Lele, della nuora Alessandra e dei nipoti Gian Luca, Filippo e Nicola.