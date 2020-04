Sanremese in auto multato a Ospedaletti. Agli agenti dice: «Volevo far girare motore»

Ospedaletti. Guidare la propria auto per “far girare il motore” non è una motivazione valida per uscire di casa in piena emergenza Covid-19. Per questo, un automobilista di Sanremo si è visto comminare una sanzione di svariate centinaia di euro dagli agenti della polizia locale di Ospedaletti. Quando i vigili lo hanno fermato, in pieno centro, l’uomo ha affermato: «Volevo far girare un po’ il motore della mia auto». Una scusa non sufficiente per trovarsi fuori dal proprio territorio comunale.

Multa da 400 euro, ridotta a 280 se pagata entro 30 giorni, anche per tre residenti di Ospedaletti che passeggiavano sulla ciclabile nei pressi del porto.