San Lorenzo al Mare, mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici chiusi

San Lorenzo al Mare. Dopo il sindaco di Rezzo Renato Adorno, anche il suo collega sanlorenzino Paolo Tornatore firma un’ordinanza riguardante l’uso delle mascherine per limitare le possibilità di contagio da Coronavirus.

A differenza del primo caso però, dove i presidi medici vanno utilizzati obbligatoriamente ovunque al di fuori della propria abitazione, per quanto riguarda San Lorenzo questi vanno indossati solo all’interno dei luoghi pubblici chiusi. In loro mancanza si possono usare sciarpe o indumenti similari per coprire naso e bocca.

Il Comune comunica inoltre che copie del modulo per domanda per i buoni spesa sono state distribuite nei principali punti vendita aperti del paese e sono a disposizione per coloro che ne avessero bisogno.