San Biagio della Cima, la Vecchia Ostaia “Mamma Angela” recensito dalla prestigiosa The World’s 50 Best

San Biagio della Cima. C’è anche l’estremo ponente ligure tra le località consigliate per gustare un pranzo con i fiocchi dalla prestigiosa “The World’s 50 Best“. Tra i ristoranti recensiti e consigliati, infatti, fa capolino “La vecchia ostaia” di Angela Piccolo, conosciuta come “Mamma Angela” che dal 1982 allieta i palati nel suo locale a conduzione familiare in via Provinciale, 59, a San Biagio della Cima.

«Il figlio maggiore accoglie i clienti e li porta al tavolo, la mamma irrompe nella rustica sala da pranzo per cantare e ballare una volta chiusa la cucina», si legge nella recensione, che consiglia il ristorante di Mamma Angela: «Per un vero assaggio dell’ospitalità italiana in stile familiare». E ancora: «Non aspettarti una cucina raffinata e un servizio d’argento, ma invece siediti e goditi piatti senza fronzoli, cucinati in casa, e cibo impeccabile. Il vino non è neanche male».

Onorata di essere stata nominata tra i migliori ristoratori del mondo, Mamma Angela non vede l’ora che il suo ristorante, chiuso per l’emergenza coronavirus, possa riaprire al più presto per accogliere gli affezionati clienti e deliziare i loro palati con le specialità che in tanti ormai conoscono.