San Bartolomeo al Mare, l’appello del sindaco Urso: «Restate a casa»

San Bartolomeo al Mare. «Mi rivolgo nuovamente ai miei concittadini. Tra tutte le comunicazioni degli ultimi giorni, vorrei che questa fosse la più ascoltata. Pur comprendendo la voglia di uscire, la voglia di ripartire, vi invito, vi esorto, a non tenere in alcun conto le concessioni che ieri sono state annunciate. Restate a casa» – afferma il sindaco Valerio Urso.

«Rinunciate per favore all’ora d’aria, alla passeggiatina. Questo maledetto virus colpisce senza distinzione, non guarda in faccia nessuno! Io non comprendo, né condivido queste concessioni: il distanziamento sociale deve essere applicato senza nessuna eccezione. In questo momento sarebbe pericolosissimo per tutti.

State a casa, salvate delle vite, proteggete la vostra vita e quella dei vostri cari. Abbiamo fatto tanti sforzi in queste settimane, continuiamo così per altri 15-20 giorni almeno. Conto su di voi» – sottolinea il primo cittadino.