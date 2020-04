San Bartolomeo al Mare, al via la distribuzione della raccolta alimentare riservata ai residenti

E’ iniziata questa mattina a San Bartolomeo al Mare la distribuzione ai residenti di generi alimentari raccolti nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale e dalla Protezione Civile con il contributo di famiglie e imprese, in seguito all’emergenza Covid-19.

L’afflusso presso la Palestra di Piazza ai Caduti è stato abbastanza sostenuto sin dai primi momenti. Inaspettatamente, si sono presentate anche persone residenti in altri Comuni – tra l’altro contravvenienti al divieto di spostamento – alle quali purtroppo non è stato possibile consegnare nulla. Si ricorda che – in caso di necessità – ci si deve prioritariamente rivolgere ai Servizi sociali del proprio Comune di residenza.

La distribuzione di quanto sino ad ora raccolto a San Bartolomeo al Mare avviene dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Per la distribuzione vengono adottate le misure di sicurezza previste per l’emergenza (utilizzo mascherina e guanti, distanze di sicurezza, nessun assembramento). Negli stessi orari è possibile chiedere informazioni ai seguenti numeri:

Valerio Urso 320 5698643

Sandro Fedozzi 335 6361899

Davide Salerno 329 0956242

Maria Elena Ardoino 320 0346695

Enzo Campagna 333 6277323

Chi fosse impossibilitato a ritirare di persona, contatti Enzo Campagna 333 6277323 per la consegna a domicilio.