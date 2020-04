Salgono a 18 i morti nel pensionato “Imperia” in un mese e mezzo

Imperia. «In un mese e mezzo sono stati 16 i ricoverati in ospedale per febbre poi deceduti. Si trattava di pazienti con patologie diverse tra gli 88 e i 90 anni, quindi fragili Poi ci sono stati due positivi che sono mancati sempre in ospedale. I nostri ospiti in tutto erano 136». La triste contabilità del virus la scandisce un medico geriatra in prima linea, il direttore sanitario della casa di riposo “Imperia” di via Agnesi Nicola Falciola.

«Ci siamo sempre attenuti scrupolosamente alle regole – prosegue -Falciola – chiudendo alle viste dei aprenti e sospendendo ogni attività ludica. Ritengo che il focolaio sia entrato da fuori».

Ci sono stati anche due contagiati tra il personale infermieristico che ora stanno bene.