Roberto Berio (Sanremo On): «Buona Pasqua a tutti insieme ce la faremo»

Sanremo. Il presidente di Sanremo On Roberto Berio parla della situazione economica cittadina e dello stato d’animo dei colleghi in vista delle festività pasquali solitamente tra i primi banchi di prova della stagione turistica.

Nella sua veste di presidente di Sanremo On com’è oggi la situazione e lo stato d’animo dei suoi associati?

Certo la preoccupazione c’è, ma sento anche la forza e la voglia di ripartire. Confidiamo nel sostegno concreto di tutte le Istituzioni e da parte nostra ce la metteremo tutta

Avete in mente delle iniziative per la riapertura?

Ci stiamo già lavorando e sicuramente punteremo ad una campagna social rivolta alla nostra clientela più affezionata, in questa prima fase sicuramente a quella italiana

Arriva la Pasqua, tradizionalmente un periodo molto importante per il turismo e il commercio… oggi invece tutte le attività sono chiuse e bisogna stare a casa…

Ed è giusto così. Bisogna resistere ancora un po’. Certo per noi il ponte pasquale così è stato un danno enorme. E la ripresa, anche dopo la riapertura, sarà dura…

Cosa si sente di dire agli imprenditori?

Che uniti ce la faremo. E approfitto per mandare a tutti gli associati, ma anche a tutti i clienti un grande augurio per una Pasqua serena in famiglia. E mi rivolgo in particolare anche ai nostri classici clienti milanesi, torinesi e in generale lombardi e piemontesi, le regioni che più di altre stanno soffrendo questa emergenza sanitaria. Noi li aspettiamo a braccia aperte e mi auguro con tutte le nostre aziende, alberghi, negozi, ristoranti… che saremo pronti ad accoglierli con un grande sorriso per cercare di dimenticare insieme questa dura emergenza.