Regionali Liguria, sondaggio centrosinistra. Il PD al 28%, Cambiamo con Toti in discesa

Imperia. Partito Democratico in testa ai consensi con il 28% delle preferenze, a due punti di distacco dalla Lega. Fratelli d’Italia all’11% e la lista del presidente uscente Giovanni Toti Cambiamo che si vede ridimensionata al 6.9% (un recente sondaggio di SWG la davano al 20). M5S al 9, sinistra più Verdi al 5,5, Liguria Popolare al 4,2 e Forza Italia al 3,8.

Il sondaggio, i cui risultati sono stati diffusi in questi ultimissimi giorni, sta rimbalzando nell’ambiente politico ligure. Lo avrebbero commissionato dallo schieramento di centrosinistra, area PD.

Ante emergenza Covid-19 che ha provocato lo slittamento in avanti delle elezioni regionali, la terna di candidati proveniente dall’Imperiese vedeva tra i papabili l’ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano (che alcuni inseriscono in un possibile fantatotocandidati quale esponente spendibile per una candidatura a presidente), l’attuale presidente di Amaie Energia, l’avvocato sanremese Andrea Gorlero e il presidente di Riviera Trasporti Riccardo Giordano.