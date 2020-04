Sanremo. Liguria Popolare raggiunge Forza Italia a quota 4%, mentre il Partito Democratico scavalca per un solo punto percentuale il primato della Lega. Sono queste le principali differenze rispetto alle rivelazioni del mese precedente del nostro “*super indice di tendenza”, un indicatore, elaborato dalla società Opimedia Consulting, che ci permette di tenere costantemente sotto controllo l’andamento delle opinioni di voto in vista delle prossime elezioni regionali.

Con l’emergenza coronavirus che ha stravolto la vita di tutti, i dati che di seguito vengono descritti, grazie all’uso dei grafici preparati dall’esperto Paolo Ghibaudo, non offrono particolari cambiamenti. La campagna elettorale, così come la stessa data delle prossime elezioni regionali (e amministrative), è sospesa e rimandata a data da destinarsi.

«Il mese di marzo in Liguria registra alcune conferme in atto da alcune settimane. Nel centrodestra la Lega rimane ferma al 26% ed è superata dal PD che sale del 2% raggiungendo il 28%, guadagnando la prima posizione tra i partiti, spiega Ghibaudo. Il PD, infatti, al momento sembra aggregare maggiormente voti tratti dagli indecisi e dai partiti minori del centrosinistra (+Europa 1%, Italia Viva 3%).

Se Fratelli d’Italia al 9% mostra una maggiore debolezza rispetto al trend nazionale, in buona forma sono i moderati di Liguria Popolare che raggiungono il 4% pareggiando i conti con una spenta Forza Italia. “Cambiamo con Toti presidente”, sale di un punto raggiungendo quota 10% e divenendo la seconda forza in Liguria del centrodestra. Buon risultato anche dell’area di sinistra più tradizionale, in un trend che la vede al 4% in salita di un punto.

La proiezione in terra ligure dell’alleanza di governo nazionale per converso – continua Ghibaudo – raggiungerebbe teoricamente il 41% complessivo (PD+LEU+M5S+Italia Viva) grazie soprattutto alla crescita del PD che sembra aggregare il voto di area. Centrosinistra tradizionale che nelle sue principali alleanze potrebbe raggiungere il 37% (senza “Azione” di Calenda), distante tuttavia dal 53% del centrodestra ligure ancora significativamente in vantaggio.

Un discorso a parte merita l’alleanza potenziale centro sinistra+M5S che teoricamente sarebbe accreditata del 44%: il calcolo rimane teorico, soprattutto perché non sempre si registra una sommatoria nei casi di alleanza PD/M5S; in molti casi – concludono da Opimedia - questi tipo di alleanza è a discapito delle performance elettorali del partito fondato da Grillo, con perdite di voti che talvolta possono raggiungere il 25%-30% del proprio patrimonio elettorale».

*SCHEDA TECNICA SUPER INDICE REGIONALE

Il SIR (“Super Indice Regionale” ©) è un modello statistico elaborato ogni 15 giorni su base regionale da Opimedia.

Il dato finale è il risultato prodotto da modelli matematici che combinano i dati storici su base locale con gli indici ricavati da tutti i sondaggi elettorali degli ultimi 15 giorni.

Il SIR (“Super Indice Regionale”©) fornisce dunque l’andamento del consenso dei principali partiti e delle coalizioni nella regione di riferimento.