Regata virtuale a Pasquetta, boom di partecipanti alla prima tappa del Trofeo interzonale di esailing “Mille per Una Vela”

Genova. Si torna a regatare in tutta Italia anche se in un mare di pixel! Si è conclusa la prima tappa del primo Trofeo interzonale di esailing “Mille per Una Vela” bandito da FIV. Server in fiamme per la sfida di 1700 concorrenti in tutta Italia, 113 in PrimaZona. Hanno gareggiato 87 su 113, una media di 14 regatanti per ognuna delle 6 batterie, una risposta incredibile dei velisti che diventano digitali e trovano un po’di mare sullo schermo in una Pasquetta del tutto inusuale.

Disputate le prime due prove delle 5 previste, in testa: Alciona (ALFA), ciruzz (BRAVO), Ita185911 (CHARLIE), Michelangelo Vecchio (DELTA), Giorda (ECHO) e CARCYNATOR (FOXTROT).

Sabato 18 si disputeranno le ultime 3 prove delle Qualificazioni che daranno diritto ad uno scarto! «Cercate di avere il massimo dalla vostra connessione a internet e sotto con l’allenamento digitale, solo i migliori passeranno alle fasi successive» – fanno sapere i dirigenti FIV.

Tutte le classifiche sono disponibili su SailRank :

Batteria ALFA

Batteria BRAVO

Batteria CHARLIE

Batteria DELTA

Batteria ECHO

Batteria FOXTROT