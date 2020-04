Regata virtuale a Pasquetta, boom di iscritti

Genova. Boom di iscritti ben oltre le attese: 1800 richieste, circa 1700 iscritti confermati in regola con la tessera della Federazione Italiana Vela. E’ la regata virtuale che unirà i velisti italiani in una kermesse di passione in programma dopo Pasqua.

Gli organizzatori puntavano a 1000 iscritti, ma la grande richiesta ha stravolto i piani e costretto di buon grado a rivedere il programma. Saltate le quote divise tra le 15 Zone periferiche FIV in proporzione al numero dei tesserati, si è optato per la divisione dei partecipanti in 90 batterie (6 per Zona, tutte alla pari).

Le 90 batterie si correranno al computer o smartphone nell’arco di due giornate: lunedì di Pasquetta 13 aprile e sabato 18 aprile, per totali 5 prove (con 1 scarto della peggiore). Il primo classificato di ogni batteria – quindi 90 concorrenti – passerà il turno e accederà alle semifinali.

Successivamente, domenica 19 aprile, il 2° e 3° classificato di ciascuna batteria (quindi altri 180 concorrenti) darà vita alle regate di Ripescaggio: altre 10 batterie da 10 concorrenti, corse sempre con 5 prove e 1 scarto, al termine delle quali i primi classificati (10 concorrenti) raggiungeranno alle Semifinali gli altri 90, per un totale di 100 semifinalisti.

Le semifinali si correranno sabato 25 aprile, in 10 flotte da 10 concorrenti ciascuna, sempre con 5 prove e 1 scarto: i primi (10 concorrenti) accederanno alla finale.