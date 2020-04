Record di partecipazione al Trofeo e-sailing “CoronaVela”

Genova. Record di partecipazione al I Trofeo e-sailing “CoronaVela”, tanto da costringere il Comitato del Gioco ad alzare il numero delle iscrizioni e portarlo, dai cento previsti, ai centotrentatre, portando al limite tutte le 7 batterie in programma.

Si sono corse in totale 35 regate per i sette match delle selezioni, sei regate per le semifinali, 3 regate per le finali e una per la Medal race.

Nota di orgoglio la presenza di nomi altisonanti come il Campione Italiano 2019 in carica Francesco Pedrotti su Pedrito 22, il Vice-Campione 2019 Mario Prodigro, Giovanni Magliulo su Iceman 26991, Marcello Nicoli su + 39 Challenge, Nicola Girardi su EscopazzosailingTeam, Davide Trani su Trappa, Stefano Vozzi su Ste_spi, Gianfranco Parretti su La GattaGnuda, Fabio Caddeo, Alfonso Palumbo, Fabio Collella Consigliere Federale, Francesco Paco Rebaudi Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti, Matteo Micali responsabile sportivo Adriaco e tantissimi di cui non conosciamo esattamente lo storico e di cui ci scusiamo se non li abbiamo nominati.

La classifica assoluta:

1° Matteo Ruppi del Circolo della Vela Mestre e 1° Under 17

2° Nicolò Bertola del Circolo OCT

3° Luca Coslovich della Società Nautica Pietas Julia e 1° Under 23