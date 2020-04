Quando l’affetto va oltre la lontananza, nido a distanza per i bambini de “il Girasole” di Ventimiglia

Ventimiglia. «Questa quarantena è dura per tutti, anche per i bambini più piccoli che hanno perso la “sicurezza” della loro routine. Per alcuni bambini questa comprendeva la frequenza al nido di infanzia “il Girasole” di Ventimiglia dove erano coccolati dalle tate della cooperativa sociale Jobel.

Nonostante questa sospensione dal punto di vista umano noi siamo stati fortunati perché le educatrici hanno continuato a pensare ai “loro bimbi” adattando il progetto educativo a questa lontananza. In un primo tempo con semplici audio, idee, che tramite le rappresentanti erano inviate a tutti i genitori poi, grazie alla tecnologia, creando un nido virtuale grazie al quale i nostri bambini possono rimanere in contatto con loro attraverso video, canzoni e attività varie.

In questo modo i bambini possono rivedere chi ha accompagnato le loro giornate con amore e passione che sia stato per pochi mesi o quasi tre anni. Per questo vostro lavoro e per l’amore con cui continuate a dedicarvi ai vostri bambini, noi genitori, assieme ai nostri bimbi, vogliamo dirvi grazie tante! Perché come disse Don Bosco”l’educazione è cosa del cuore”» - scrive Valentina Bobbio.