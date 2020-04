Pranzo di Pasqua insieme ai tuoi amici: il flash mob gastronomico on line dell’Antica Taverna

Imperia. «Vi portiamo i nostri migliori piatti a casa, scegliendo tra le nostre proposte sia di carne che di pesce. Organizzate il vostro menù dall’antipasto al dolce. Inoltre inviateci sulla nostra pagina i vostri video del pranzo in videoconference ed il migliore, divertente vincerà un ulteriore menù di pesce, tutto compreso, usufruibile presso il nostro ristorante quando tutto sarà passato. Ogni 4 menù consegnati a casa vostra, in omaggio una bottiglia di vino». L’iniziativa è dell’Antica Taverna di via Carducci a Porto Maurizio del vulcanico Sergio Orlando.

I menù completi avranno un prezzo variabile tra i 20 euro per quello di “Terra” e 25 euro per quello di “Mare”. Possibilità di personalizzare il menù con la carta di sotto riportata.

Per chi fosse in difficoltà, anziani, famiglie senza lavoro, contattare direttamente il ristorante, vi verrà offerto un menù dedicato. Si richiede la prenotazione entro e non oltre mercoledì 9 aprile. Possibilità di pagamento con carta di credito, bancomat o contanti.

I Menù

Spiedino di Calamari all’Arancia

Antipasto Antica Taverna

Cevice agli Agrumi

Gamberoni alla Catalana

A scelta 9€

Gnocchetti agli Scampi

Paella

Risotto ai Frutti di Mare

Fagottino con crema di Gamberoni

A scelta 12€

Grigliata di Pesce

Tris di Crostacei Grigliati

(Gamberoni / Cicale / 1/2 Astice)

Involtini di Pesce e Verdure Piovra su Maionese di Pomodoro Fresco

A scelta 16€

Tartare di Fassona su Crema di Fagioli Rossi

Antipasto Antica Taverna

Bocconcino di Bufala su Maionese di Pomodoro Fresco

A scelta 7€

Cestino ai Funghi

Risotto Salsiccia e Tartufo

Gnocchetti Pesto di Rucola e Noci

Tortino di Riso e Fegatini

A scelta 10€