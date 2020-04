Poste Italiane, nella provincia di Imperia riaprono 6 uffici postali

Imperia. A partire dalla prossima settimana vengono riaperti 6 Uffici Postali della provincia di Imperia, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

Le sedi di Pornassio, in Via Roma 32, Imperia 5, in Via Caramagna 158, Taggia, in Piazza Spinola 4 e Piani di Borghetto, in Via Aurelia 6 saranno operative nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:20 alle 13:45, mentre Sanremo 4, in Corso Matuzia 191 e Imperia 4, in Via Nizza 25, saranno attivi il martedì e il giovedì negli stessi orari, ed il sabato fino alle 12:45.

Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, continua a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali. In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli Uffici Postali su tutto il territorio provinciale torna ad essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Imperia è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.