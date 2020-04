Pontedassio, un congelatore in cortocircuito alla base dell’incendio in cantina

Pontedassio. Ci sarebbe un cortocircuito ad un congelatore alla base dell’incendio che, all’alba di oggi, ha devastato due cantine.

I locali andati fuoco sono attigui, pur avendo due entrate diverse. Una in via Cavallotti, l’altra in via Monti.

I vigili del fuoco dal Comando imperiese hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, soprattutto a causa dell’esiguità di spazio in cui si sono trovati ad operare.

Un appartamento sovrastante i locali interessati dal rogo è stato, a scopo precauzionale, evacuato. Non si sono registrati feriti. Presenti sul posto anche i carabinieri.