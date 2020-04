Pontedassio, incendio in due cantine. Interviene 115

Pontedassio. I vigili del fuoco dal Comando di Imperia intervengono per un incendio in due cantine adiacenti.

Una ha l’ingresso in via Monti, l’altra in via Cavallotti. Le fiamme, la cui origine è ancora da stabilire, sono divampate verso le 6.30.

Nonostante sopra ci siano delle abitazioni nessuno è rimasto ferito o intossicato.