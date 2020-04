Ponte Genova, Di Muro (Lega): «Modello vincente per tutto il Paese»

Genova. «Il varo dell’ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera conferma, agli occhi del mondo, l’efficacia del modello Genova. Oggi è una giornata storica, risultato di un grande lavoro svolto in sede parlamentare, di ascolto del territorio, delle Camere di commercio, delle associazioni e delle imprese.

Sono orgoglioso di essere stato il relatore del decreto Genova alla Camera, un provvedimento che, grazie alla tenacia dell’allora viceministro Rixi, ha portato risorse immediate a un territorio, Genova e la Liguria, gravemente danneggiato dal crollo del Morandi.

Con il decreto Genova sono arrivate risorse a chi ne aveva bisogno per ripartire, alle famiglie e alle imprese, in tempi certi e celeri. Stesso modello ora è necessario per poter far vincere la guerra al Covid-19 e far ripartire l’economica del nostro Paese». Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.