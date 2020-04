“Più tamponi per Sanremo”, al via la raccolta fondi della Croce Rossa matuziana

Sanremo.Il locale comitato della Croce Rossa Italiana lancia una pubblica sottoscrizione per l’acquisto immediato di apparecchiature per triplicare il numero di tamponi Covid19 analizzati dal laboratorio dell’ospedale Borea.

“Non occorrono solo mascherine e respiratori, servono più tamponi per Sanremo“, spiegano quelli della Cri matuziana.

Fare molti tamponi Covid19 significa:

• proteggere dal contagio il personale sanitario ed i pazienti in cura grazie a controlli ripetuti

• individuare e tracciare prima possibile i portatori del contagio e tutti i relativi contatti.

• controllare preventivamente il personale che rientra al posto di lavoro per una efficace e sicura ripresa produttiva

• certificare i guariti da Covid19 consentendo un ritorno alla socializzazione senza riserve

“Sanremo e l’Imperiese hanno bisogno di più tamponi, ma l’unico laboratorio certificato presso l’ospedale di Sanremo non ha sufficienti attrezzature per analizzare una tale mole di campioni.La Città dei Fiori non può restare indietro rispetto a province e regioni che hanno potenziato i laboratori ed hanno meglio confinato la propagazione del virus. Tutta la cittadinanza è invitata a dare un segno concreto di solidarietà al proprio territorio. Dona un contributo all’iniziativa attraverso il conto corrente dedicato di Cri Sanremo. iban it41k0307501603cc1510663050. Sponsor finanziario: Banca Generali. Si ricorda che in caso di donazione si potra’ poi usufruire del 30 per cento di detraibilità“.