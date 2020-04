Pietrabruna. Una cucciolata di composta da cinque piccoli di cinghiale caduta in una vasca pluviale è stata tratta in salvo nel pomeriggio di oggi dai carabinieri forestali e dalle guardie zoofile dell’Accademia Kronos, coordinati dal presidente provinciale Giuseppe Gandolfo e da alcuni volontari, uno dei quali aveva dato l’allarme.

La madre, un esemplare di circa 50 kilogrammi, invece, purtroppo, è rimasta impigliata in una rete nel tentativo di raggiungerli è morta strangolata. Il suo cadavere è stato preso in carico dal Servizio veterinario dell’Asl.

E’ accaduto in una campagna lungo la strada che collega la località di Boscomare con Pietrabruna. I piccoli stanno bene abbastanza bene: infreddoliti e affamati (si stima che siano rimasti in quelle condizioni da almeno 3 giorni) sono stati presi in carico da uno dei volontari che ha partecipato al recupero.