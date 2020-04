Perinaldo, live dall’osservatorio approfondimenti sull’affascinante mondo delle stelle

Perinaldo. Una serie di dirette sui nostri canali social per portare l’affascinante mondo dell’astronomia direttamente a casa vostra. E’ la nuova iniziativa nata dall’incontro di Riviera24.it con l’associazione Orbita che gestisce l’osservatorio astronomico Gian Domenico Cassini a Perinaldo.

In questo momento di emergenza, con le scuole chiuse e la quasi totale mancanza di intrattenimento per grandi e piccini, abbiamo deciso di offrire un nuovo servizio a tutti i nostri lettori: un viaggio nell’appassionante mondo di stelle e pianeti, guidato da Lorenzo Sicignano e Giancarlo Vignale, rispettivamente presidente dell’associazione Orbita e fondatore dell’osservatorio comunale di Perinaldo. Insieme a loro, di volta in volta, parteciperanno diversi ospiti, tra astronomi, astrofisici e altri ancora.

Con l’osservatorio chiuso, per emergenza Covid-19, daremo a tutti voi la possibilità di guardare la Luna e altri oggetti celesti in collegamento con l’occhio del telescopio tramite speciali webcam, in attesa che la pandemia diventi solo un ricordo e si possa tornare, tutti insieme, a Perinaldo, in una notte stellata.

Il primo appuntamento (tempo permettendo), sarà alle 21,00 di martedì 5 maggio con la Luna, alla scoperta di mari, crateri e misteri del nostro satellite.

Si ringrazia il sindaco Francesco Guglielmi per l’entusiasmo con il quale ha appoggiato l’iniziativa.