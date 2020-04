Pensionato Imperia, Regione Liguria nomina Mirella Diana nel Cda

Imperia. Con decreto firmato dal presidente Giovanni Toti, Regione Liguria ha nominato il proprio rappresentante nel Cda dell’Asp Casa di riposo e Pensionato Imperia.

Si tratta di Mirella Diana, imperiese, già revisore unico dell’Asp Isah Centro Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe di Imperia, commercialista esperta nell’amministrazione del personale.

«Si tratta di una professionista capace e preparata – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – la cui esperienza in ambito amministrativo pensiamo potrà completare al meglio la compagine del consiglio di amministrazione, accanto ai membri nominati dal Comune di Imperia.

A lei e a tutto il Cda va il nostro ringraziamento per aver accettato l’incarico, per altro a titolo gratuito, nel difficile momento che tutte le Rsa del nostro paese stanno attraversando in relazione all’emergenza coronavirus».