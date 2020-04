Pensionato “Imperia”, il sindaco Scajola rinnova i vertici: entrano Eliana Caleffi ed Enzo Grosso

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha proceduto questa mattina alla nomina dei due rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione dell’A.s.p. Casa di riposo e Pensionato “Imperia”.

La scelta del primo cittadino è ricaduta su Ezio Grosso, già primario di Anestesia e Rianimazione presso gli ospedali di Imperia e Novara e medico del lavoro con oltre 40 anni di esperienza, e su Clelia Eliana Caleffi, Cavaliere della Repubblica e responsabile dal 2009 al 2019 della Segreteria Generale ed Amministrativa del Polo Universitario Imperiese.

«Si tratta di due profili di assoluto rilievo, che credo potranno ben operare per il rilancio della Casa di Riposo, che proprio in questi giorni sta vivendo una situazione molto difficile. È un incarico per il quale non è previsto un compenso, se non quello di sentirsi partecipi di un cambiamento in positivo per la comunità. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di riscoprire il senso civico. A entrambi l’augurio più sincero di buon lavoro», commenta il sindaco Scajola.