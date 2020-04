Pasqua, il messaggio del sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino

Ventimiglia. «Buongiorno cittadini di Ventimiglia, buona domenica e buona Pasqua a tutti! Oggi avrei tanto voluto dirvi che siamo tutti liberi e felici, perché è Pasqua e possiamo stare tutti fuori a brindare. Purtroppo non possiamo dirlo carissimi, non possiamo brindare fuori e dobbiamo ancora rimanere tutti a casa per festeggiare, ma tra le pareti domestiche e insieme con i propri cari, perché la battaglia non è ancora vinta e finché non avremo sconfitto il virus, non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia e non si può, di conseguenza, tornare alla normalità». E’ il messaggio di Pasqua del sindaco Gaetano Scullino.

«E poi vorrei chiedere alle molte persone che, nonostante i divieti, si permettono di uscire ancora tranquillamente senza scrupolo, di prender la situazione davvero sul serio. Ma cosa precisamente non vi è risultato chiaro nel divieto di uscire, e perché continuate a comportarvi in questo modo? Perché dobbiamo continuare a tradire le regole mettendo a rischio la vita delle altre persone? Qui non è che ci possiamo permettere di affermare “Si fa l’Italia o si muore”, ma qui annotiamo che si muore e basta, per cui accoratamente vi chiedo di stare a casa, non uscite, per favore rimanete a casa!! Perdonatemi, ma vedete che le statistiche non sono buone. Dobbiamo pazientare. È necessario ancora un po’ di tempo, almeno il tempo che serve per uscire da una delle più gravi pandemie della nostra storia» – sottolinea.

«Inoltre, verifichiamo che in situazioni drammatiche come queste noi possiamo scoprire quanto siamo forti e perseveranti, quanto siamo determinati nel raggiungimento del nostro obiettivo, quanto siamo disciplinati nel vedere come il nostro impegno possa cambiare la realtà. Non lo immaginavamo neppure lontanamente di vivere questa situazione, eppure eccoci qua, e mostriamo ora a noi stessi ancora quanto siamo capaci di lottare e di vincere.

Buona Pasqua a tutti carissimi concittadini, e buona Pasqua anche alla nostra amatissima Italia che trova sempre la forza per sorridere, di vivere con la giusta dose di ironia e pazienza, che non smette mai di sognare e di perseverare per conseguire i propri ideali e che ha sempre nel cuore quel raggio di sole che molti paesi, soprattutto europei, ci invidiano. Ancora tantissimi auguri, e mi raccomando, vietato mollare! Un abbraccio sincero dal vostro Gaetano Scullino» – conclude il primo cittadino.