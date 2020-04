Sanremo. Il Cav, che da 25 anni aiuta e supporta la maternità con l’emergenza Covid-19 ha creato il gruppo Facebook “Mamme in casa” rivolto a tutte le future mamme e alle mamme con bimbi da 0 a 12 anni per donare strumenti e supporti pratici per affrontare al meglio questa emergenza.

Ci sono consigli dei professionisti “amici” del Cav, ma anche attività educative, ricreative, sportive. «In occasione della Pasqua abbiamo chiesto alle mamme del gruppo di inviarci lavoretti ed auguri pasquali, i tre che prenderanno più like riceveranno un uovo di Pasqua direttamente a casa! Si possono pubblicare i lavoretti sul gruppo mamme in casa o possono essere inviati a cavsanremo@libero.it o su Whatsapp al 349 6335712».