Sanremo. E’ il disegno di Greta Amalia Rusconi, 6 anni, di Ospedaletti, il più votato dal Cav (Centro di Aiuto alla Vita) tra i tanti che hanno partecipato al concorso lanciato dall’associazione. Come la piccola Greta Amalia, riceveranno uova di cioccolato, che saranno consegnate a casa, anche Nicolò Trosso, 9 anni e Giorgia Trosso, 11 anni, di Sanremo.

«I lavoretti che ci sono arrivati sono bellissimi e ci hanno riempito di gioia e allegria», dicono dal Cav, che come da 25 anni, aiuta e supporta la maternità. In questa emergenza Covid-19 è stato creato il gruppo Facebook “Mamme in casa” rivolto a tutte le future mamme e alle mamme con bimbi da 0 a 12 anni per donare strumenti e supporti pratici per affrontare al meglio questa emergenza. Ci sono consigli dei professionisti “amici” del Cav, ma anche attività educative, ricreative, sportive.