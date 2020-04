Imperia. Continua la rassegna Parole e passi con fantasia che è arrivata alla quarta settimana di programmazione. «In questo fine settimana, ci auguriamo sia l’ultimo di reclusione forzosa (ma usciremo con la dovuta prudenza, nel rispetto delle regole) abbiamo programmato due eventi di rilievo» – dicono gli organizzatori.

Si inizia venerdì pomeriggio, ospite Gianmarco Parodi, con la consueta presentazione di Loretta Marchi. Gianmarco è un giovane scrittore sanremese, diplomato alla scuola di scrittura Holden. I suoi racconti ci porteranno sul nostro territorio, a partire dal monte Saccarello fino a raggiungere la costa. Si parlerà della raccolta Il forno di Realdo a cui Gianmarco ha contribuito con un racconto emozionante. Per concludere con Decameron 2020 la raccolta ideata dallo stesso Parodi a cui hanno contribuito 25 scrittori da varie parti d’Italia, Gianmarco compreso ovviamente.

La diretta di sabato sarà una escursione sia in bicicletta che a piedi, due itinerari sulle tracce che il Canavesio, importante pittore tardogotico piemontese, ha lasciato in diverse chiese del nostro ponente ligure. Le guide della ASD Monesi Young saranno accompagnate da Stefano Pirero, uno storico dell’arte che commenterà le opere che visiteremo nei diversi luoghi dove Canavesio ha lavorato a Taggia, Pigna, Triora. I due tour termineranno a La Brigue dove entreremo nel santuario di Notre-Dame de Fontaines, Madona der Funtan per i brigaschi, la cosiddetta “Cappella Sistina delle Alpi”.

Gli eventi:

1 maggio ore 17.00 – Decameron 2020, Gianmarco Parodi –

diretta FB : https://www.facebook.com/events/881584672320739/ o YT: https://youtu.be/8PzusOmrhpE

2 maggio ore 17.00 – Trekking & bike tour del Canavesio –

diretta FB: https://www.facebook.com/events/542900396602226/ o YT: https://youtu.be/xS6UZIsKMp4

MY ASD, nota come Monesi Young, supporta escursioni nel territorio del ponente ligure e del Parco Alpi Liguri a beneficio dei suoi numerosi associati attraverso guide ambientali escursionistiche o istruttori di disciplina Uisp – myben.it – facebook.com/monesiyoung/

Realdo Vive APS, si occupa della promozione del territorio brigasco ligure in particolare del borgo omonimo, in collaborazione con altre associazione e la Proloco locale: realdovive.it - facebook.com/RealdoVive/, mailto: g.dezanet@tiscali.it.