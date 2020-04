Ospedaletti. E’ stato rinviato il versamento dell‘Imposta di Soggiorno relativa al primo trimestre 2020. «Tale versamento che doveva essere effettuato entro il 20 aprile è stato spostato al 20 luglio. E’ allo studio la possibilità di ricalcolare la Tosap – Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per una riduzione in proporzione al periodo di non utilizzo a causa dell’intervenuto obbligo di chiusura attività a seguito DPCM» – fanno sapere del Comune di Ospedaletti.

«Proseguono i lavori sul tratto di levante del litorale di Ospedaletti per il riordino di moli e arenili. Anche il sottopasso del Rio Carrubbo, totalmente inagibile a causa detriti, e la sua foce sono interessati da questi lavori in corso d’opera - comunica il Comune – Il Direttore comprensoriale del Recapito di Poste Italiane ha comunicato che entro la fine di questa settimana verrà completata la consegna di mascherine protettive in tutto il comune di Ospedaletti. Sono interessate oltre 1.700 famiglie per un totale di circa 3.500

mascherine».

Il sindaco Daniele Cimiotti ha inviato una lettera di ringraziamento al Prefetto della provincia di Imperia, Alberto Intini, per la considerazione data alla richiesta di agevolare i cittadini di Ospedaletti nell’acquisto di generi merceologici di prima necessità non presenti sul loro territorio comunale e reperibili presso i punti vendita a ridosso del confine con Sanremo. Come sempre, il Sindaco coglie l’occasione per salutare i suoi concittadini invitandoli a non abbassare la guardia contro il Covid-19 e a rispettare le regole imposte dall’emergenza sanitaria.